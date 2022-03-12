Переговоры между делегациями России и Украины перешли в видеоформат

Агентство «Интерфакс» уточнило у пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, действительно ли переговоры делегаций России и Украины, которые раньше проходили очно, перешли в видеоформат. «Переговоры продолжаются в видеоформате, делегацию продолжает возглавлять Владимир Мединский», — подтвердил Песков.
Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, который входит в состав российской делегации на переговорах, пояснил агентству, что переговоры проходят в прежнем, «беловежском формате» — состав делегаций не изменился.
Никаких подробностей, о чем уже удалось договориться в видеоформате, ни Дмитрий Песков, ни Леонид Слуцкий не привели. «По деталям мы пока воздерживаемся от каких-либо комментариев», — сказал Песков.
На сайте Кремля после предложения с упоминанием о видеоформате переговоров сообщается: «В этой связи лидеры трех стран рассмотрели некоторые вопросы, связанные с прорабатываемыми договоренностями по реализации известных российских требований».
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции 12 марта прокомментировал ход переговоров так: «Группа украинцев и российских представителей обсуждают те ли иные вопросы, начали о чем-то говорить, а не бросать ультиматумы» (цитата по «РИА Новости»).
Первые три раунда переговоров прошли в Белоруссии: 28 февраля — в Гомельской области, 3 и 7 марта — в Беловежской пуще Брестской области. Одной из главных тем трех раундов были гуманитарные коридоры в зонах боевых действий на Украине.
Российскую делегацию, помимо Владимира Мединского и Леонида Слуцкого, входят заместитель главы МИДа Андрей Руденко, заместитель главы Минобороны Александр Фомин и посол России в Белоруссии Борис Грызлов. Украинская делегация: советники главы офиса президента Украины Михаил Подоляк и Алексей Арестович, министр обороны Алексей Резников, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.