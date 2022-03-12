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19:11 (мск), источник: Коммерсантъ

Переговоры между делегациями России и Украины перешли в видеоформат

Президент России Владимир Путин в ходе телефонных переговоров 12 марта рассказал президенту Франции Эмманюэлю Макрону и канцлеру Германии Олафу Шольцу, что «в последние дни» прошли «серии переговоров российских и украинских представителей». Об этом факте говорится в сообщении на сайте Кремля по итогам трехсторонних переговоров.

Источник: РИА "Новости"

Агентство «Интерфакс» уточнило у пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, действительно ли переговоры делегаций России и Украины, которые раньше проходили очно, перешли в видеоформат. «Переговоры продолжаются в видеоформате, делегацию продолжает возглавлять Владимир Мединский», — подтвердил Песков.

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, который входит в состав российской делегации на переговорах, пояснил агентству, что переговоры проходят в прежнем, «беловежском формате» — состав делегаций не изменился.

Никаких подробностей, о чем уже удалось договориться в видеоформате, ни Дмитрий Песков, ни Леонид Слуцкий не привели. «По деталям мы пока воздерживаемся от каких-либо комментариев», — сказал Песков.

На сайте Кремля после предложения с упоминанием о видеоформате переговоров сообщается: «В этой связи лидеры трех стран рассмотрели некоторые вопросы, связанные с прорабатываемыми договоренностями по реализации известных российских требований».

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции 12 марта прокомментировал ход переговоров так: «Группа украинцев и российских представителей обсуждают те ли иные вопросы, начали о чем-то говорить, а не бросать ультиматумы» (цитата по «РИА Новости»).

Первые три раунда переговоров прошли в Белоруссии: 28 февраля — в Гомельской области, 3 и 7 марта — в Беловежской пуще Брестской области. Одной из главных тем трех раундов были гуманитарные коридоры в зонах боевых действий на Украине.

Российскую делегацию, помимо Владимира Мединского и Леонида Слуцкого, входят заместитель главы МИДа Андрей Руденко, заместитель главы Минобороны Александр Фомин и посол России в Белоруссии Борис Грызлов. Украинская делегация: советники главы офиса президента Украины Михаил Подоляк и Алексей Арестович, министр обороны Алексей Резников, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

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