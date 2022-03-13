Боррель заявил об опасении расширения военной деятельности России

«С одной стороны, мы пытаемся поддержать Украину, а с другой стороны, пытаемся предотвратить большую войну. Никто не должен оправдываться перед [Владимиром] Путиным. Потому что он может расширить свою военную деятельность. Это может быть направлено против одной страны НАТО или другой», — сказал Боррель.
Он подчеркнул, что у него на этот счет «есть серьезные опасения».
«Путин будет продолжать атаковать, и нам нужно ограничить атаки», — заявил Боррель.
В интервью телеканалу TF1 Боррель 11 марта, говоря о военной спецоперации России, заявил, что западные страны «вступили в новую страницу в истории Европы, даже в новую страницу мировой геополитики».
Президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине 24 февраля в целях «демилитаризации» и «денацификации» последней. Москва также добивается нейтрального статуса соседней страны. При этом Путин заявил о вынужденном характере операции, а Минобороны России сообщало, что не наносит ударов по гражданским объектам.
В субботу, 12 марта, Путин провел очередные телефонные переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем. Согласно сообщению пресс-службы Кремля, российский президент рассказал о гуманитарной ситуации в районах проведения российской спецоперации на Украине и о «многочисленных фактах грубейшего нарушения украинскими силовиками норм международного гуманитарного права». Он попросил собеседников повлиять на Киев, чтобы такие нарушения прекратились.
В аппарате германского канцлера заявили, что беседа продолжалась 75 минут, и Макрон с Шольцем просили Путина о прекращении огня.