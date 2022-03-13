На Ali проходит первая весенняя распродажа со скидками до -70%Мы собрали самые крутые товары, которые пригодятся вам для занятий спортом дома и на улице и просто сделают вашу жизнь удобнее и комфортнее
Фоторепортажи
16Ситуация с беженцами из ДНР и ЛНР
30Названы финалисты Sony World Photography Awards 2022
02:50 (мск), источник: РБК

Боррель заявил об опасении расширения военной деятельности России

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил об опасениях тем, что Россия может расширить свою военную деятельность, направив ее против одной из стран НАТО. Об этом Боррель заявил в интервью телеканалу CNN Turk.

Источник: AP 2022

«С одной стороны, мы пытаемся поддержать Украину, а с другой стороны, пытаемся предотвратить большую войну. Никто не должен оправдываться перед [Владимиром] Путиным. Потому что он может расширить свою военную деятельность. Это может быть направлено против одной страны НАТО или другой», — сказал Боррель.

Он подчеркнул, что у него на этот счет «есть серьезные опасения».

«Путин будет продолжать атаковать, и нам нужно ограничить атаки», — заявил Боррель.

В интервью телеканалу TF1 Боррель 11 марта, говоря о военной спецоперации России, заявил, что западные страны «вступили в новую страницу в истории Европы, даже в новую страницу мировой геополитики».

Президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине 24 февраля в целях «демилитаризации» и «денацификации» последней. Москва также добивается нейтрального статуса соседней страны. При этом Путин заявил о вынужденном характере операции, а Минобороны России сообщало, что не наносит ударов по гражданским объектам.

В субботу, 12 марта, Путин провел очередные телефонные переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем. Согласно сообщению пресс-службы Кремля, российский президент рассказал о гуманитарной ситуации в районах проведения российской спецоперации на Украине и о «многочисленных фактах грубейшего нарушения украинскими силовиками норм международного гуманитарного права». Он попросил собеседников повлиять на Киев, чтобы такие нарушения прекратились.

В аппарате германского канцлера заявили, что беседа продолжалась 75 минут, и Макрон с Шольцем просили Путина о прекращении огня.

Во время загрузки произошла ошибка.
Следите за развитием темы Военная операция на Украине
 Путин поручил отправить 16 тыс. добровольцев в Донбасс
Верховный представитель ЕС заявил об ошибке в отношении Украины
Военная операция на Украине
ВС России установили контроль над Новоандреевкой и Кириловкой
МО РФ сообщило о нанесении ударов высокоточным оружием по двум военным объектам Украины
Посол РФ Антонов уличил США в попытке демонизировать Россию
Посольство призвало США пресечь экстремистскую деятельность Meta
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь