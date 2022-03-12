В МИД Венесуэлы сообщили, что страна готова восстанавливать сотрудничество с США по нефти

«Надеюсь, они будут уважать суверенитет и легитимность моего правительства. Президент [Николас] Мадуро — единственный и законный глава правительства Венесуэлы. Мы можем многого добиться в сфере торговли нефтью, убедив их это уважать», — сказал он на полях дипломатического форума в Анталье.
Пласенсиа подчеркнул, что Каракас никогда не выгонял американские нефтяные компании из Венесуэлы.
«Мы никогда не просили их покинуть страну, они сами приняли такое решение. К сожалению, они приняли односторонние принудительные меры против Венесуэлы. Надеюсь, эти меры будут отменены, а у нас будут уважительные отношения», — добавил он.
По словам дипломата, сейчас Венесуэла ежедневно добывает 1 млн баррелей нефти. К концу года власти рассчитывают удвоить этот объем совместно с «надежными партнерами из России, Китая и Ирана».