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12 марта, источник: ТАСС

В МИД Венесуэлы сообщили, что страна готова восстанавливать сотрудничество с США по нефти

АНКАРА, 12 марта. /ТАСС/. Венесуэла готова к сотрудничеству с США в сфере торговли нефтью при условии уважения ими суверенитета и правительства республики. Об этом в интервью турецкому агентству Anadolu заявил в субботу глава МИД карибского государства Феликс Пласенсиа.

Источник: AP 2022

«Надеюсь, они будут уважать суверенитет и легитимность моего правительства. Президент [Николас] Мадуро — единственный и законный глава правительства Венесуэлы. Мы можем многого добиться в сфере торговли нефтью, убедив их это уважать», — сказал он на полях дипломатического форума в Анталье.

Пласенсиа подчеркнул, что Каракас никогда не выгонял американские нефтяные компании из Венесуэлы.

«Мы никогда не просили их покинуть страну, они сами приняли такое решение. К сожалению, они приняли односторонние принудительные меры против Венесуэлы. Надеюсь, эти меры будут отменены, а у нас будут уважительные отношения», — добавил он.

По словам дипломата, сейчас Венесуэла ежедневно добывает 1 млн баррелей нефти. К концу года власти рассчитывают удвоить этот объем совместно с «надежными партнерами из России, Китая и Ирана».

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