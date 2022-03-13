Вучич жалеет, что не подписал с Россией газовый контракт по цене $400 за 1 тыс. куб.м

«Газ такой дорогой, что дороже быть не может, мы счастливы, когда у нас цена газа снижается до 1600. А вы понимаете, что я не хотел, когда ехал к Путину, принять цену в $400! Если бы мне сейчас дали долгосрочную цену по $400 [за 1 тыс. кубометров] — подписал бы обеими руками!» — заявил Вучич.
«Цена газа упала до $1600, считайте 2 тыс. с транспортом, то есть в девть раз больше того, что мы платим за основные 6 млн кубометров, которые мы получаем регулярно в соответствии с соглашением до 31 мая включительно. И сейчас нам надо вести переговоры заново с Россией», — сказал сербский лидер.
Ранее глава «Сербиягаз» Душан Баятович заявил, что Сербия до 1 июня подпишет с Россией газовый контракт на 10 лет.
По итогам переговоров Путина и Вучича в Сочи 25 ноября Россия сохранила цену на газ для Сербии на уровне $270 за 1 тыс. куб. м на ближайшие шесть месяцев, после чего Белграду будут предложены условия по долгосрочному контракту, которые президент Сербии Александар Вучич назвал «исключительными».
С 1 января «Газпром» начал поставлять газ в Сербию по новому маршруту. Из России газ транспортируется по морскому газопроводу «Турецкий поток» и далее по территории Турции. Затем по национальной газотранспортной системе Болгарии он поступает в Сербию.