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09:01 (мск), источник: ТАСС

МАГАТЭ: «Росатом» отверг планы установления полного контроля РФ над Запорожской АЭС

ВЕНА, 13 марта. /ТАСС/. МАГАТЭ заявила, что получила от генерального директора Росатома Алексея Лихачева опровержение утверждений Киева о планах РФ установить постоянный контроль над Запорожской АЭС. Об этом организация сообщила в ночь на воскресенье на своей странице в Twitter.

Источник: РИА "Новости"

«Украина сообщила МАГАТЭ, что Россия имеет планы установить полный и постоянный контроль над Запорожской АЭС под управлением Росатома. Генеральный директор Росатома в телефонном разговоре с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси отверг такое намерение [российской стороны]», — сообщила организация.

Регулятор пояснил, что Лихачев «опроверг и то, что “Росатом” взял на себя операционный контроль над станцией, и то, что у него есть намерения передать ее в систему управления» российской госкорпорации.

Глава «Росатома», как отмечает МАГАТЭ, также сообщил «что проводятся работы по восстановлению линий электроснабжения» станции, но «так, чтобы не было рисков для имеющихся» систем доставки электричества. В связи с этим на станцию направлены дополнительные дизельные генераторы.

Ранее организация сообщала, что от электроснабжения оказались отрезаны емкости охлаждения отработанного ядерного топлива, но это не представляет риски с точки зрения безопасности ввиду имеющегося большого запаса тепловой нагрузки этих объектов.

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В субботу постпредство РФ при международных организациях в Вене на основе информации госкорпорации «Росатом» направило МАГАТЭ ноту о том, что «управление и эксплуатация Запорожской и Чернобыльской АЭС осуществляются силами украинского эксплуатирующего персонала», а «группа из нескольких российских специалистов оказывает ему консультативную помощь». В документе также отмечается, что в рамках оказания технической поддержки определяются первоочередные потребности станций для обеспечения безопасной и устойчивой работы атомных энергоблоков.

В МАГАТЭ сообщали, что Украина уведомила агентство о потере контроля над Чернобыльской АЭС, которую заняли российские войска, о переходе под их контроль Запорожской АЭС. Были также зафиксированы обстрелы хранилищ с ядерными отходами в Киеве и под Харьковом, отмечали в МАГАТЭ.

В настоящее время угрозы распространения радиации не зафиксировано. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на фоне военной операции РФ призывал обеспечить безопасность ядерных объектов Украины от боевых действий, чтобы не допустить ядерного заражения местности.

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