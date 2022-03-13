Глава «Роскосмоса» назвал причину для возвращения западных брендов в РФ

«Срок возвращения в Россию западных брендов и компаний зависит от того, что перевесит на весах: русофобия или жадность? Думаю, вы все со мной согласитесь: жадность в итоге победит», — подчеркнул он.
Однако глава российского космического ведомства предупредил, что в случае решения вернуться в РФ «места всем не хватит».
Накануне о своем уходе из России объявил производитель табачной продукции British American Tobacco (BAT). В компании отметили, что в текущих условиях владение бизнесом в РФ «нецелесообразно». BAT выпускает такие бренды, как Dunhill, Lucky Strike и Rothmans.
Ранее в этот день швейцарская компания Nestle заявила о приостановке импорта продукции в Россию, в том числе бренда Nespresso, под которым выпускаются капсульные автоматические кофемашины для дома и кофе-капсулы. При этом компания продолжит поставки товаров первой необходимости, такие как детское питание, каши, специализированное питание и лечебные корма для домашних животных.
Во вторник, 8 марта, глава сети McDonald’s Крис Кемпчински объявил о приостановке деятельности всех 850 ресторанов быстрого питания в России с 14 марта. По данным «Известий», пока работу планируется приостановить на три месяца.
О приостановке работы в России в последние недели уже объявили Carlsberg, Volkswagen, Apple, IKEA, Microsoft, IBM, Shell, McDonald’s, H&M, Heineken, Starbucks, McDonald’s, Zara, Pull & Bear, Massimo Dutti, шведская компания IKEA, американская компания Apple, служба международной доставки DHL, автомобильные компании Porsche, Audi и BMW, британский интернет-магазин ASOS и другие. Yum! Brands, работающая в сфере общепита, приостанавливает инвестиции и развитие в России. Корпорации принадлежат три мировых бренда — KFC, Pizza Hut и Taco Bell, а также сотни ресторанов The Habit Burger Grill в США и Китае. Всего к настоящему времени свою деятельность приостановили свыше 400 компаний.
На фоне проводимой Россией операции по защите Донбасса ряд брендов принял решение приостановить работу на территории страны. Так западные компании отреагировали на операцию с целью защиты мирного населения Донбасса, которую Россия начала 24 февраля. Как тогда уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.