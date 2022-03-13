В Крыму заявили о попытках Украины «прощупать» ПВО полуострова беспилотниками

«Буквально на днях наши бдительные средства ПВО сбили над территорией Крыма украинский беспилотный самолет-мишень Ту-141 “Стриж”. Он был запущен со стороны Одессы. Именно там, в поселке Рауховка Березовского района, располагается 321-я отдельная эскадрилья беспилотных самолетов-разведчиков. Таким образом, наши противники пытаются “прощупать”, насколько сильна противовоздушная оборона региона, чтобы в следующий раз попытаться нанести уже реальный удар», — цитирует его «РИА Новости».
По словам Мурадова, подобных попыток со стороны Украины было немало за последние восемь лет.
«Это и вооруженная провокация осенью 2018 года в Керченском проливе, и захват крымских рыболовецких судов, и похищения крымчан, и многое другое. Список преступлений киевского режима против крымчан весьма обширен. Все факты собраны, счет скоро будет предъявлен», — подчеркнул политик.
11 марта в Крыму уже был замечен этот беспилотник. Он упал в районе Красноперекопска недалеко от границы с Украиной. Кроме того, еще один, предположительно выпущенный с территории Украины, беспилотник Ту-141 упал в ночь на пятницу в зеленой зоне в одном из районов Загреба (Хорватия). На месте его падения прогремел взрыв и осталась воронка. Полиция обнаружила поблизости два парашюта.
Как рассказал военный обозреватель «Известий», «Стрижи» остались только у армии Украины. Эксперт отметил, что последние такие дроны в России были списаны в начале 2000-х.
9 марта представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Вооруженные силы России полностью обеспечивают на должном уровне безопасность в Крыму и Севастополе.
В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.
24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.