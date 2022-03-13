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09:21 (мск), источник: Life.ru

Депутат Госдумы Шеремет заявил, что Зеленский утратил контроль над Украиной

По его мнению, в стране нет никакого взаимодействия и слаженности, сегодняшнее положение дел там можно назвать катастрофическим.

Источник: Reuters

Депутат Государственной Думы Михаил Шеремет, заявил что украинский лидер Владимир Зеленский полностью утратил контроль над ситуацией в стране. Об этом он рассказал в беседе с РИА «Новости».

«Ситуация сложилась катастрофическая. Формирования националистов фактически взяли власть в регионах в свои руки и живут раздельной жизнью. Нет никакого взаимодействия и слаженности, из-за чего страдают и гибнут мирные граждане», — считает депутат.

По его мнению, Зеленский ничего не делает, «чтобы остановить кровопролитие, а лишь подливает масло в огонь». Своей политикой глава Незалежной только множит жертвы среди украинских граждан и армии, уверен политик.

Напомним, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — «Операции Z». Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме вокруг Украины.

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