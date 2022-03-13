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09:35 (мск), источник: © РИА Новости

Из Мариуполя и пригородов за сутки эвакуировали 96 человек

ДОНЕЦК, 13 мар — РИА Новости. За минувшие сутки из Мариуполя и его пригородной зоны в Безыменное эвакуированы 96 человек, включая 20 детей, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.

Источник: © РИА Новости

«За минувшие сутки… из Мариуполя и населенных пунктов его пригородной зоны в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 96 человек, включая 20 детей. В настоящее время они находятся в пункте оказания помощи эвакуируемому населению, который развернут силами МЧС ДНР», — говорится в сообщении штаба в Telegram.

Отмечается, что за период с 5 марта по 13 марта в пункт оказания помощи населению «Безыменное» были эвакуированы 863 человека.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

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