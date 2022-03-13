На Ali проходит первая весенняя распродажа со скидками до -70%Мы собрали самые крутые товары, которые пригодятся вам для занятий спортом дома и на улице и просто сделают вашу жизнь удобнее и комфортнее
Фоторепортажи
10Ситуация на границе Крыма с Украиной
7Переговоры России и Украины
09:43 (мск), источник: Газета.Ру

Трамп заявил об угрозе Третьей мировой войны

Ситуация на Украине может перерасти в глобальный конфликт, потому что «некому поговорить» с руководством России. Об этом в ходе митинга сторонников в штате Южная Каролина заявил бывший президент США Дональд Трамп.

Источник: Reuters

«Это может привести к третьей мировой войне, я вижу, что происходит. Потому что если вы думаете, что [президент РФ Владимир] Путин остановится: будет хуже и хуже, он не примет этого. И у нас некому поговорить с ним, раньше у нас был такой человек — я. Никто не был так суров с Россией, как я», — сказал он.

Экс-президент подчеркнул, что «его личность удерживала США» от глобальных конфликтов, а не наоборот, как, по словам Трампа, хотят представить его оппоненты.

Бывший глава государства также заявил, что США должны «избавиться от прогнившего и проигравшего истеблишмента внешней политики» в собственной стране. По его словам, несмотря на «слабость, трусость и некомпетентность» нынешнего президента США Джо Байдена, на сегодняшний день еще существует возможность дипломатического урегулирования ситуации.

По мнению Трампа, США должны ясно дать понять руководству России, что есть два выбора — «либо переговоры о мире прямо сейчас или их ждут значительные последствия».

Ранее Трамп обвинил нынешнего лидера Соединенных Штатов Джо Байдена, НАТО и западные государства в эскалации ситуации на Украине.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Представительница Пугачевой объяснила причину отъезда певицы из России
Песков назвал условия России для завершения спецоперации на Украине
Военная операция на Украине
ВС России установили контроль над Новоандреевкой и Кириловкой
МО РФ сообщило о нанесении ударов высокоточным оружием по двум военным объектам Украины
Посол РФ Антонов уличил США в попытке демонизировать Россию
Посольство призвало США пресечь экстремистскую деятельность Meta
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь