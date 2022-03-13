Трамп заявил об угрозе Третьей мировой войны

«Это может привести к третьей мировой войне, я вижу, что происходит. Потому что если вы думаете, что [президент РФ Владимир] Путин остановится: будет хуже и хуже, он не примет этого. И у нас некому поговорить с ним, раньше у нас был такой человек — я. Никто не был так суров с Россией, как я», — сказал он.
Экс-президент подчеркнул, что «его личность удерживала США» от глобальных конфликтов, а не наоборот, как, по словам Трампа, хотят представить его оппоненты.
Бывший глава государства также заявил, что США должны «избавиться от прогнившего и проигравшего истеблишмента внешней политики» в собственной стране. По его словам, несмотря на «слабость, трусость и некомпетентность» нынешнего президента США Джо Байдена, на сегодняшний день еще существует возможность дипломатического урегулирования ситуации.
По мнению Трампа, США должны ясно дать понять руководству России, что есть два выбора — «либо переговоры о мире прямо сейчас или их ждут значительные последствия».
Ранее Трамп обвинил нынешнего лидера Соединенных Штатов Джо Байдена, НАТО и западные государства в эскалации ситуации на Украине.