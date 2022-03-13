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09:52 (мск), источник: m24.ru

МО РФ показало кадры уничтожения полевого командного пункта ВСУ

На видео с беспилотника зафиксировано точное попадание артиллерийского снаряда «Краснополь» в цель.

Минобороны РФ показало кадры уничтожения российской артиллерией командного пункта украинских войск.

«Минобороны России опубликовало кадры точечного удара высокоточным снарядом “Краснополь” артиллеристов ВС РФ при уничтожении полевого командного пункта ВСУ», — цитирует военное ведомство РИА Новости.

На кадрах ролика с беспилотника зафиксировано точное попадание артиллерийского снаряда. Цель была полностью уничтожена.

Ранее ударные вертолеты Ка-52 ВКС России уничтожили бронетехнику и колонну автомобильной техники ВСУ. Видеозапись удара опубликовало Минобороны РФ. На кадрах показано точное попадание ракеты «Вихрь» в украинскую гусеничную бронемашину.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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