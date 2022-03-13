Минобороны сообщило об освобождении заложников в монастыре под Мариуполем

Российские военные освободили заложников, взятых батальоном украинских националистов в заложники на территории Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря в селе Никольское, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
«При освобождении данного населенного пункта российскими подразделениями часть националистов уничтожена, остальные рассеяны. Заложники и строения монастыря не пострадали», — говорится в сообщении Минобороны. За последние сутки в ходе наступления российские вооруженные силы взяли под контроль, помимо села Никольское, где находится монастырь, населенные пункты Благодатное, Владимировка и Павловка, отметили в Минобороны. Силы Донецкой народной республики блокировали населенный пункт Боровское и закрепились на севере города Попасная, также ими блокированы восточный и южный районы Северодонецка, сообщили в министерстве.
С начала спецоперации российскими силами выведено из строя более 3,6 тыс. военных объектов Украины, уничтожено 99 самолетов, 128 беспилотников, 1194 танка и других боевых машин, 121 система залпового огня, 991 единица автомобильной спецтехники. Россия ведет спецоперацию на Украине с 24 февраля. Главная ее цель — демилитаризация и денацификация соседней страны, а также защита населения востока Украины от геноцида со стороны киевских властей, говорил президент России Владимир Путин. Удары в ходе российской спецоперации наносят исключительно по военным объектам и авиации Украины, угрозы для мирных жителей нет, подчеркивали в Минобороны России.