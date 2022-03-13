Reuters узнал о визите главы МИД Катара в Москву на переговоры с Лавровым

Глава МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани в воскресенье посетит Москву и встретится с российским коллегой Сергеем Лавровым, сообщает Reuters со ссылкой на источник. По его данным, стороны обсудят российскую военную операцию на Украине, а также иранскую ядерную сделку. РБК направил запрос в департамент информации и печати МИД России.
В субботу катарский министр обсуждал ядерную сделку и ситуацию на Украине с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Он также созвонился с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном, они обсудили региональные вопросы и ядерную программу. В ночь на воскресенье, 13 марта, около генконсульства США в городе Эрбиль на севере Ирака упали несколько ракет.
В контртеррористических силах Курдистана заявили, что они были выпущены с территории Ирана. По предварительным данным, никто не пострадал. В сентябре 2021 года президент США Джо Байден заявил, что США готовы вернуться к соблюдению ядерной сделки с Ираном, из которой Вашингтон вышел в 2018 году, при президенте Дональде Трампе. Подписанный в 2015 году Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) предполагал, что подписавшие его страны не будут вводить санкции против Ирана в обмен на его отказ от разработки ядерного оружия.
Байден отметил, что возвращение Вашингтона к договоренностям будет возможно, если Тегеран предпримет аналогичные шаги. В декабре того же года в Вене прошел новый раунд переговоров по ядерной программе Ирана, на которых присутствовали представители всех стран по СВПД (США, Франция, Великобритания, Германия, Китай, Россия и Иран). Решение о возобновлении сделки пока не было принято. 9 марта эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани созвонился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Они обсудили в том числе последние события на Украине — начавшуюся 24 февраля российскую военную операцию — и пути урегулирования конфликта. До этого, 5 марта, с визитом в Москву прилетал премьер-министр Израиля Нафтали Беннет. Они обсудили с Владимиром Путиным военную операцию.