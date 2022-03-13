12:59 (мск), источник: © РИА Новости
ВСУ обстреляли Донецк 122-миллиметровыми снарядами
ДОНЕЦК, 13 мар — РИА Новости. Украинские войска в 12.00 обстреляли Донецк, выпущено пять снарядов калибром 122 мм, сообщает представительство ДНР в СЦКК.
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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению… г. Донецк (Киевский район): выпущено 5 снарядов калибром 122 мм», — говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.