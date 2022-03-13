14:10 (мск), источник: ТАСС
Турция не будет присоединяться к санкциям Запада против России
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что санкции не решат проблему.
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АНКАРА, 13 марта. /ТАСС/. Турция не будет присоединяться к санкциям ряда стран Запада против России из-за специальной операции на Украине. Об этом сообщил в воскресенье министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на дипломатическом форуме в Анталье.
«Мы считаем, что санкции не решат проблему, — ответил он на вопрос относительно позиции Турции по введению санкций против РФ. — Например, закрытие воздушного пространства. Мы не можем его закрыть в соответствии с Конвенцией Монтрё. Это юридическое обязательство».
Между тем в субботу генсек НАТО Йенс Столтенберг на полях дипломатического форума заявил, что Североатлантический альянс ожидает от всех своих членов введения рестрикций против Москвы. По его словам, он донес эту позицию НАТО до главы МИД Турции.