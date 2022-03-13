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15:03 (мск), источник: Lenta.Ru

В Кремле назвали условия встречи Путина и Зеленского

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал условия, при которых возможна встреча Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского. Его слова приводит «Интерфакс».

Источник: AP 2022

Песков напомнил, что в Кремле неоднократно говорили, что никто не исключает возможности встречи Путина с Зеленским.

«Но нам нужно понять, что должно стать результатом этой встречи и что будет на ней обсуждаться», — пояснил пресс-секретарь.

Ранее 13 марта стало известно, что Владимир Путин в ходе телефонного разговора с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что он не против встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом рассказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

11 марта Дмитрий Песков высказывался, что встреча президентов России и Украины «концептуально возможна».

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