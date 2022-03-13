15:01 (мск), источник: ТАСС
Казахстан доставит на Украину более 28 тонн гуманитарной помощи
Ее направят двумя рейсами 14 и 15 марта.
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НУР-СУЛТАН, 13 марта. /ТАСС/. Власти Казахстана
«Проработан вопрос доставки гуманитарного груза по маршруту Алматы — Катовице (Польша) воздушным судном. Гуманитарная помощь гражданам Украины будет направлена двумя рейсами 14 и 15 марта из аэропорта города Алматы», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, общий вес гуманитарной помощи составит 28,2 тонны, груз будет включать в том числе 17 наименований лекарственных средств.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе телефонного разговора с германским коллегой Франком-Вальтером Штайнмайером 7 марта заявил, что республика готова предоставить гуманитарную помощь гражданам Украины в виде медикаментов и другой необходимой продукции. 9 марта пресс-служба премьер-министра Казахстана информировала, что власти республики приняли решение передать Украине 25 наименований медицинских препаратов на общую сумму более 2 млн долларов.