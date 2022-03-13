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15:01 (мск), источник: ТАСС

Казахстан доставит на Украину более 28 тонн гуманитарной помощи

Ее направят двумя рейсами 14 и 15 марта.

Источник: AFP 2022

НУР-СУЛТАН, 13 марта. /ТАСС/. Власти Казахстана 14—15 марта направят на Украину свыше 28 тонн гуманитарной помощи. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба министерства здравоохранения республики.

«Проработан вопрос доставки гуманитарного груза по маршруту Алматы — Катовице (Польша) воздушным судном. Гуманитарная помощь гражданам Украины будет направлена двумя рейсами 14 и 15 марта из аэропорта города Алматы», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, общий вес гуманитарной помощи составит 28,2 тонны, груз будет включать в том числе 17 наименований лекарственных средств.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе телефонного разговора с германским коллегой Франком-Вальтером Штайнмайером 7 марта заявил, что республика готова предоставить гуманитарную помощь гражданам Украины в виде медикаментов и другой необходимой продукции. 9 марта пресс-служба премьер-министра Казахстана информировала, что власти республики приняли решение передать Украине 25 наименований медицинских препаратов на общую сумму более 2 млн долларов.

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