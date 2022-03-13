На Ali проходит первая весенняя распродажа со скидками до -70%Мы собрали самые крутые товары, которые пригодятся вам для занятий спортом дома и на улице и просто сделают вашу жизнь удобнее и комфортнее
Фоторепортажи
10Жители Донецка и Луганска празднуют признание Россией ДНР и ЛНР
20Ситуация в городах Украины
16:17 (мск), источник: © РИА Новости

Постпред Крыма сомневается, что Киев признает полуостров российским

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар — РИА Новости. Постоянный представитель республики Крым при президенте РФ, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов сомневается, что нынешний режим в Киеве в настоящей ситуации примет условия РФ и признает Крым российским, а если что-то и пообещает, то не выполнит.

Источник: © РИА Новости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 7 марта заявил, что Россия сообщила Украине, что может прекратить спецоперацию «в любой момент», если Киев выполнит условия Москвы. В частности, киевской стороне предлагается внести поправки в конституцию и отказаться от претензий на вступление в «какой-либо блок», признать Крым российским, а ДНР и ЛНР — независимыми государствами.

В свою очередь Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу ABC, отвечая на вопрос о возможности признания Крыма и республик Донбасса, заявил о возможности обсуждать этот вопрос и найти компромисс относительно дальнейшего проживания людей на этих территориях.

«Этот нацистский режим, полагаю, на нынешней стадии ничего не примет. А если и пообещает, не выполнит. Как это было со вторым минским соглашением по урегулированию вооруженного конфликта на востоке Украины. Пока киевский режим заявляет чуть ли не о своей “победе”. Поэтому можно на что-то рассчитывать только после принятия всех условий России и завершения специальной операции», — сказал РИА Новости Мурадов.

Справка
Каковы итоги двух недель военной спецоперации на УкраинеСпециальная военная операция займет еще несколько недель, прогнозируют эксперты.
 В Китае рассказали, зачем США на самом деле отказались от российской нефти
Китай готовится к 'адским' санкциям
Возрастное ограничение 18+
Военная операция на Украине
Постпред Крыма сомневается, что Киев признает полуостров российским
В Кремле назвали условия встречи Путина и Зеленского
МО РФ показало кадры уничтожения полевого командного пункта ВСУ
ВС России установили контроль над Новоандреевкой и Кириловкой
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь