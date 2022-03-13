Постпред Крыма сомневается, что Киев признает полуостров российским

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 7 марта заявил, что Россия сообщила Украине, что может прекратить спецоперацию «в любой момент», если Киев выполнит условия Москвы. В частности, киевской стороне предлагается внести поправки в конституцию и отказаться от претензий на вступление в «какой-либо блок», признать Крым российским, а ДНР и ЛНР — независимыми государствами.
В свою очередь Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу ABC, отвечая на вопрос о возможности признания Крыма и республик Донбасса, заявил о возможности обсуждать этот вопрос и найти компромисс относительно дальнейшего проживания людей на этих территориях.
«Этот нацистский режим, полагаю, на нынешней стадии ничего не примет. А если и пообещает, не выполнит. Как это было со вторым минским соглашением по урегулированию вооруженного конфликта на востоке Украины. Пока киевский режим заявляет чуть ли не о своей “победе”. Поэтому можно на что-то рассчитывать только после принятия всех условий России и завершения специальной операции», — сказал РИА Новости Мурадов.