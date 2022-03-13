17:04 (мск), источник: Коммерсантъ
МИД Франции: новые санкции запретят импорт сталелитейной продукции из России и экспорт предметов люкса
Новые санкции против России начнут действовать с 13 марта, сообщил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан. Это произойдет, как только постпреды стран ЕС в Брюсселе придут к соглашению. Под санкции попадет импорт сталелитейной продукции из РФ, а также экспорт предметов роскоши в Россию. Также будут запрещены инвестиции в нефтяные проекты и расширен санкционный список российских элит.