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17:04 (мск), источник: Коммерсантъ

МИД Франции: новые санкции запретят импорт сталелитейной продукции из России и экспорт предметов люкса

Новые санкции против России начнут действовать с 13 марта, сообщил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан. Это произойдет, как только постпреды стран ЕС в Брюсселе придут к соглашению. Под санкции попадет импорт сталелитейной продукции из РФ, а также экспорт предметов роскоши в Россию. Также будут запрещены инвестиции в нефтяные проекты и расширен санкционный список российских элит.

Источник: AP 2022

«В этот самый момент готовится новая серия санкций, которые должны быть применимы начиная с сегодняшнего дня, как только послы придут к соглашению, чтобы одновременно запретить импорт сталелитейной продукции из России, запретить экспорт предметов люкса, запретить любые инвестиции в нефтедобычу и перерабатывающие заводы в России и расширить список олигархов», — сказал господин Ле Дриан эфире радиостанции France Inter (перевод «Интерфакса»). Глава МИДа отметил, что санкции еще никогда не принимались в ЕС так быстро.

Заседание постпредов ЕС, на котором будут обсуждаться санкции против России, начнется в 18:00 мск.

Перед принятием новых санкций источник в Елисейском дворце заявил, что Москва «не продемонстрировала желания остановить войну». Санкции против России стали расширять после начала специальной военной операции на Украине.

Справка
Лимит на снятие наличной валюты с банковских вкладов. Как это работаетЦБ установил лимит на снятие наличных средств с валютных вкладов в $10 тыс. Также граждане не смогут покупать наличную валюту.
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