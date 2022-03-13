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17:09 (мск), источник: Lenta.Ru

В Чечне показали видео с Кадыровым и участниками операции на Украине

В сети появилось видео, на котором запечатлен глава Чечни Рамзан Кадыров в окружении бойцов, принимающих участие в специальной операции России на Украине. Соответствующий ролик был опубликован в Telegram-канале ЧГТРК «Грозный».

Источник: РИА "Новости"

На записи показано, как Кадыров общается с чеченскими военнослужащими.

Он слушает доклад о ходе боев на территории Донецкой народной республики, а также подробности наступления. «Та стратегия, которую вы нам подсказали, сработала на сто процентов», — говорит один из собеседников руководителя региона и отмечает, что от точки, где были бойцы, до Киева — семь километров.

Аналогичные кадры оказались в распоряжении RT. Телеканал сообщает, что глава Чечни, предположительно, лично прибыл в зону российской спецоперации на Украине.

Ранее Кадыров сообщил о продвижении чеченских спецподразделений вглубь Украины. Он выразил уверенность, что скоро Россия избавит Украину от «расплодившейся нечисти, именуемой неонацизмом».

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Украины.

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