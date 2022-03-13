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18:16 (мск), источник: © РИА Новости

Войска ДНР освободили 90 населенных пунктов

ДОНЕЦК, 13 мар — РИА Новости. Донецкая народная республика освободила уже 90 населенных пунктов, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.

Источник: © РИА Новости

Ранее в воскресенье сообщалось, что освобождены 89 населенных пунктов.

«По состоянию на вечер 13 марта 2022 года группировка войск ДНР освободила 90 населенных пунктов, включая Ивановку», — говорится в сообщении штаба в Telegram.

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