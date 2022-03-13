18:16 (мск), источник: © РИА Новости
Войска ДНР освободили 90 населенных пунктов
ДОНЕЦК, 13 мар — РИА Новости. Донецкая народная республика освободила уже 90 населенных пунктов, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.
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Ранее в воскресенье сообщалось, что освобождены 89 населенных пунктов.
«По состоянию на вечер 13 марта 2022 года группировка войск ДНР освободила 90 населенных пунктов, включая Ивановку», — говорится в сообщении штаба в Telegram.