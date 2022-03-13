19:42 (мск), источник: РБК
Белый дом пообещал продолжить поставки на Украину вопреки угрозам Москвы
США продолжат оказывать Украине военную помощь, заявил в интервью CBS советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.
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«Мы верим в нашу способность продолжать поставлять значительные объемы военной помощи, оружия и материалов на фронт в Украине. До сих пор нам это удавалось, и мы считаем, что у нас есть система, которая позволит нам продолжать делать это, несмотря на российские угрозы», — сказал он. Салливан подчеркнул, что оружие необходимо украинским военнослужащим для защиты. Так он ответил на просьбу журналиста прокомментировать заявление замглавы российского МИДа Сергея Рябкова о том, что конвои с западным оружием для Украины могут стать целью для российской армии.
«Мы предупредили о том, какие последствия может иметь бездумная передача на Украину таких видов вооружений, как переносные зенитные ракетные комплексы, противотанковые ракетные комплексы и так далее», — сказал замминистра накануне.
Салливан добавил, что США не намерены отправлять на Украину американских военнослужащих для участия в боевых действиях. Однако, подчеркнул он, Вашингтон готов ответить в случае нападения на страны НАТО: «Президент [Джо Байден] неоднократно заявлял, что Соединенные Штаты будут работать с нашими союзниками, чтобы защитить каждый дюйм территории НАТО». Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что санкционировал выделение Украине до $200 млн военной помощи. Новый пакет будет включать оборонительные средства, чтобы «помочь Украине противостоять бронетанковым, воздушным и другим угрозам». С начала года, по данным Госдепа, Вашингтон предоставил Киеву $1,2 млрд помощи.