На Ali проходит первая весенняя распродажа со скидками до -70%Мы собрали самые крутые товары, которые пригодятся вам для занятий спортом дома и на улице и просто сделают вашу жизнь удобнее и комфортнее
Фоторепортажи
20Ситуация в городах Украины
10Ситуация на границе Крыма с Украиной
21:29 (мск), источник: © РИА Новости

Российско-украинские переговоры запланированы на понедельник, заявил Песков

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Переговоры Москвы и Киева состоятся в понедельник, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Между тем агентство Рейтер со ссылкой на советника Владимира Зеленского сообщило, что диалог ведется «прямо сейчас».

Источник: РИА "Новости"

«Нет. Переговоры запланированы на завтра», — сказал Песков.

Ранее член российской делегации, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сказал, что по сравнению с началом переговорного процесса Москва и Киев значительно продвинулись в достижении результата. По его словам, этот прогресс может «перерасти в самые ближайшие дни в единую позицию обеих делегаций, в документы для подписания».

Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.

В Белоруссии состоялось уже три раунда российско-украинских переговоров по урегулированию ситуации на Украине. На второй встрече стороны договорились об организации гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств. Позднее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк говорил, что переговоры между делегациями идут беспрерывно в видеоформате, созданы специальные рабочие группы.

Следите за развитием темы Военная операция на Украине
 В Китае рассказали, зачем США на самом деле отказались от российской нефти
Китай готовится к 'адским' санкциям
Возрастное ограничение 18+
Военная операция на Украине
Российские ВС уничтожили около 180 иностранных наемников на Украине
Постпред Крыма сомневается, что Киев признает полуостров российским
В Кремле назвали условия встречи Путина и Зеленского
МО РФ показало кадры уничтожения полевого командного пункта ВСУ
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь