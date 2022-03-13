Минобороны Хорватии сообщило о бомбе в 120 кг на борту упавшего в Загребе беспилотника «Стриж»

«От высокопоставленного источника в МО HRT узнал, что авиабомба, найденная в обломках беспилотника, была массой 120 кг. Так как дрон ударился в мягкую почву, взрыв произошел (в воронке.— “Ъ”) под землей. Если бы падение пришлось на бетон или асфальт, последствия бы были катастрофическими», — сообщает телеканал (перевод «РИА Новости»).
Ранее министр обороны Хорватии Марио Баножич заявил, что на фрагментах беспилотника были обнаружены следы взрывчатого вещества от авиабомбы.
«Были обнаружены следы взрывчатки и следы того, что это был не разведывательный беспилотник. Мы нашли части от авиабомбы», — сказал министр (перевод ТАСС).
Президент Хорватии Зоран Миланович говорил, что беспилотник был запущен с территории Украины, а вошел в воздушное пространство Хорватии из Венгрии. Однако президент не уточнил, кем именно был запущен аппарат.
10 марта в Загребе упал беспилотник, повредивший припаркованные автомобили. Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович заявил, что это был беспилотник Ту-141 «Стриж» советского производства, который более не состоит на вооружении российской армии. Пленкович сообщил, что и российская, и украинская сторона говорят, что это не их беспилотник.