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22:17 (мск), источник: Коммерсантъ

Минобороны Хорватии сообщило о бомбе в 120 кг на борту упавшего в Загребе беспилотника «Стриж»

На борту беспилотника «Стриж» Ту-141, который 11 марта упал в Загребе, была авиационная бомба весом 120 кг. Она сдетонировала в земляной воронке, образовавшейся при падении беспилотника. Об этом сообщает национальное телевидение Хорватии HRT со ссылкой на источник в Минобороны страны.

Источник: Reuters

«От высокопоставленного источника в МО HRT узнал, что авиабомба, найденная в обломках беспилотника, была массой 120 кг. Так как дрон ударился в мягкую почву, взрыв произошел (в воронке.— “Ъ”) под землей. Если бы падение пришлось на бетон или асфальт, последствия бы были катастрофическими», — сообщает телеканал (перевод «РИА Новости»).

Ранее министр обороны Хорватии Марио Баножич заявил, что на фрагментах беспилотника были обнаружены следы взрывчатого вещества от авиабомбы.

«Были обнаружены следы взрывчатки и следы того, что это был не разведывательный беспилотник. Мы нашли части от авиабомбы», — сказал министр (перевод ТАСС).

Президент Хорватии Зоран Миланович говорил, что беспилотник был запущен с территории Украины, а вошел в воздушное пространство Хорватии из Венгрии. Однако президент не уточнил, кем именно был запущен аппарат.

10 марта в Загребе упал беспилотник, повредивший припаркованные автомобили. Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович заявил, что это был беспилотник Ту-141 «Стриж» советского производства, который более не состоит на вооружении российской армии. Пленкович сообщил, что и российская, и украинская сторона говорят, что это не их беспилотник.

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