Замглавы МИД РФ рассказал о планах арбитража по злоупотреблениям США в ООН

«Эта проблема (вопрос получения виз — Ред.) возникла не сегодня и не вчера, она давно уже существует. И мы неоднократно строго говорили и будем говорить о том, что США нарушают положения соглашения 1947 года между ООН и принимающей стороной о местоположении центральных органов ООН. Они обязаны давать визы и создавать условия для нормальной работы ооновских учреждений и соответственно для приезда в Нью-Йорк и делегаций, и экспертов. Иначе вся ооновская работа выхолащивается», — отметил российский дипломат.
Сергей Вершинин также отметил, что Москва поднимала перед генсеком ООН Антониу Гутерришем «проблему того, что по каким-то своим узким политическим соображениям американцы не дают визы и нашим представителям, и некоторых других стран», и будет добиваться арбитражного разбирательства.
По его словам, недавнее объявление 12 сотрудников постпредства России при ООН персонами нон-грата также стало примером вопиющего нарушения американской стороной тех обязательств, которые они должны нести как сторона, на территории которой находятся центральные органы ООН.
Русофобия, охватившая страны Запада на фоне событий на Украине, не продлится долго.
Такое мнение в интервью «Известиям» высказал замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин.
«Такая русофобия обречена на то, чтобы не быть долгой. Что, по сути, происходит? Происходят попытки разорвать единое гуманитарное, образовательное, культурное, спортивное пространство. Мы всегда говорили, что спорт, культура, образование не должны политизироваться. А это как раз сейчас и происходит — посылается политический сигнал, чтобы показать изоляцию России. Но мое глубокое убеждение — культурная, спортивная, образовательная блокада России невозможна. Хотя бы по тому, какой вклад мы делали и будем делать в развитие мировой культуры и спорта», — отметил дипломат.
По его логике, отстранение российских культурных и спортивных деятелей от разного рода международных соревнований ставит своей целью не только «уколоть лишний раз» Россию, но и преследует корыстные интересы.
При этом он подчеркнул, что дискриминация по национальной, этнической, религиозной принадлежности противоречит всем документам и международным конвенциям, однако «западные партнеры очень быстро отмахнулись от требований демократии и недискриминации, о которых они столько говорили в прошлом».