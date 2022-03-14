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04:57 (мск), источник: ТАСС

Макрон и Байден договорились об ужесточении санкций против России

ПАРИЖ, 14 марта. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон провел в воскресенье вечером телефонный разговор со своим американским коллегой Джо Байденом. Как проинформировала пресс-служба Елисейского дворца, лидеры договорились об усилении антироссийских рестрикций.

Источник: Reuters

«Главы двух государств условились ужесточить уже принятые в отношении России санкции, предоставить поддержку Украине и совместно принять все полезные инициативы для прекращения боевых действий. Они и впредь будут поддерживать тесные контакты по этому вопросу», — указывается в сообщении.

Отмечается, что в беседе Макрон также выразил Байдену соболезнования в связи с гибелью на Украине американского журналиста Брента Рено.

Лидеры также затронули тему переговоров между Россией и Украиной.

«[В разговоре] главы двух государств обсудили ход переговоров между РФ и Украиной. Они продолжат координировать [свои действия] в ближайшие дни», — указывается в сообщении.

Отмечается, что Макрон «выразил полную поддержку» Зеленскому и «подробно рассказал о той дополнительной помощи, которую решил предоставить [украинскому лидеру] Евросоюз» на недавнем саммите во французском Версале.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.

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