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07:06 (мск), источник: ТАСС

Замглавы МИД РФ: отвергая санкционный диктат, Россия дает хороший сигнал другим народам

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Россия подает хороший сигнал другим народам, отвергая попытки заставить ее с помощью санкций делать то, что не соответствует ее интересам. Такое мнение в опубликованном в понедельник интервью газете «Известия» высказал замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

Источник: Reuters

«Мы не будем просить снимать эти санкции. Мы просто будем и дальше развивать свою экономику и свою способность к самостоятельному развитию при опоре на тех друзей и единомышленников, которые у нас есть. <…> И Россия, отвергая такой диктат и попытки заставить нас сделать то, что не отвечает нашим интересам за счет санкций, дает хороший сигнал другим народам. И думаю, этот сигнал виден и будет заметен», — сообщил он, отвечая на вопрос о перспективах новых санкций в отношении РФ.

Вершинин также указал на попытки разорвать общее с РФ единое гуманитарное, образовательное, культурное и спортивное пространство.

«Посылается политический сигнал, чтобы показать изоляцию России. Но мое глубокое убеждение — культурная, спортивная, образовательная блокада России невозможна, — подчеркнул замглавы МИД. — Хотя бы по тому, какой вклад мы делали и будем делать в развитие мировой культуры и спорта».

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны.

28 февраля МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации вокруг России и Украины.

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