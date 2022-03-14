Замглавы МИД РФ: отвергая санкционный диктат, Россия дает хороший сигнал другим народам

«Мы не будем просить снимать эти санкции. Мы просто будем и дальше развивать свою экономику и свою способность к самостоятельному развитию при опоре на тех друзей и единомышленников, которые у нас есть. <…> И Россия, отвергая такой диктат и попытки заставить нас сделать то, что не отвечает нашим интересам за счет санкций, дает хороший сигнал другим народам. И думаю, этот сигнал виден и будет заметен», — сообщил он, отвечая на вопрос о перспективах новых санкций в отношении РФ.
Вершинин также указал на попытки разорвать общее с РФ единое гуманитарное, образовательное, культурное и спортивное пространство.
«Посылается политический сигнал, чтобы показать изоляцию России. Но мое глубокое убеждение — культурная, спортивная, образовательная блокада России невозможна, — подчеркнул замглавы МИД. — Хотя бы по тому, какой вклад мы делали и будем делать в развитие мировой культуры и спорта».
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны.
28 февраля МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации вокруг России и Украины.