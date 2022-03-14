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06:32 (мск), источник: © РИА Новости

Крым и Донбасс удалось связать сухопутным коридором

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар — РИА Новости. Крым и Донбасс в рамках проведения специальной операции на Украине удалось связать сухопутным коридором, сообщил постоянный представитель республики Крым при президенте РФ, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.

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Источник: РИА "Новости"

«Крым и Донбасс теперь связывает сухопутный коридор по территории Украины. Под контроль взята автомобильная дорога от Крыма до Мариуполя», — сказал РИА Новости Мурадов.

По его словам, пока идут бои с украинскими националистами, автомагистраль может стать подспорьем для поставок грузов гуманитарного характера населению освобожденных районов ДНР.

«Эта дорога может стать важной для Крыма магистралью, связывающей полуостров с Мариуполем — металлургическим центром Приазовья — и промышленным регионом Донбасса. В советское время эта трасса с твердым покрытием обеспечивала сквозную перевозку от Евпатории через Мариуполь к Донецку хозяйственных грузов», — подчеркнул постпред.

По его мнению, уже сейчас надо думать о взаимодействии в перевозках грузов через морские порты Крыма и ключевые порты Азовского моря — Мариуполь и Бердянск. «В этом залог будущего развития всего региона», — подчеркнул Мурадов.

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Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

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