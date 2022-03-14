Индия и Россия могут перейти на расчеты в рупиях и рублях

В рамках такого соглашения российский банк должен будет открыть счет в индийском банке, а индийский банк — открыть счет в России. Какие банки будут участвовать в сделке, пока не известно.
Один из источников Mint уточнил, что «за точку отсчета можно взять третью валюту — например, юань». Он добавил, что не потребуется привязки обменного курса к какой-либо валюте.
В рамках соглашения российская валюта будет конвертирована в рупии, а деньги зачислят на счет в индийском банке.
Mint пишет, что механизм оплаты в рупиях с Россией уже использовался «в небольших масштабах» — в частности, для таких товаров, как чай. Издание отмечает, что механизм торговли в местной валюте «имеет ключевое значение» для двух стран, поскольку Индия закупает в России много оборонной и ядерной продукции, а в ответ экспортирует фармацевтические и сельскохозяйственные товары, а также продукцию для отрасли машиностроения.
«Торговля рупией и рублем очень активна. Мы работаем над валютным соглашением для облегчения торговли, тем более что мы также планируем увеличить закупки нефти в России», — рассказал один из неназванных индийских чиновников. Он добавил, что Индия хотела бы закупать российскую нефть «по сниженной цене».
Газета отмечает, что из-за санкций Запада заблокированы платежи индийским экспортерам на сумму около $500 млн за уже отгруженные в Россию товары.
Новые антироссийские санкции стали вводить в ответ на объявленную Владимиром Путиным 24 февраля военную операцию на Украине. Евросоюз, в частности, запретил продавать, поставлять, передавать или вывозить банкноты евро в Россию. США после этого также запретили ввозить в РФ банкноты. Американский Минфин говорил, что Москва и Пекин пока не нашли альтернатив доллару для проведения сделок.