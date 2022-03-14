В МИД оценили вероятность «реанимации» Минских соглашений

«Украина действительно занималась многолетним саботажем своих прямых обязательств по минскому комплексу мер, несмотря на бесчисленные переговорные раунды и призывы к их выполнению. Как мы неоднократно заявляли, мирное урегулирование конфликта в Донбассе было возможно при условии неукоснительной реализации Киевом, Донецком и Луганском Минских соглашений», — сказал Ильичев.
Он отметил, что «с самого момента подписания договоренностей украинские власти открыто заявляли об их ничтожности и не желали их выполнять, категорически отказываясь от прямого диалога с Донбассом».
«Это привело к тому, что “Комплекс мер” фактически утратил силу. Мы не видим никаких предпосылок к его реанимированию», — добавил Ильичев.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.