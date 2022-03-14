Силы ДНР эвакуировали из Мариуполя более 80 человек

Отмечается, что беженцы располагаются в пункте помощи эвакуируемым МЧС ДНР.
Также сообщается, что украинские военнослужащие обстреливают трассу из Горловки в Ясиноватую.
«Движение по дороге закрыто», — говорится в сообщении.
13 марта начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев заявил, что украинская сторона удерживает рядом с Мариуполем сотни тысяч мирных граждан.
Он напомнил, что 12 марта исключительно в гуманных целях с 10:00 Россия уже в восьмой раз предоставила гуманитарные коридоры на киевском, черниговском, сумском, харьковском и мариупольском направлениях. По его словам, к 10 предложенным Москвой маршрутам украинская сторона дополнительно добавила еще один — в житомирском направлении, однако Киев в очередной раз не подтвердил ни один гуманитарный коридор в Россию, что свидетельствует о безразличном отношении украинских властей к своему народу.
Кроме того, по сведениям Мизинцева, украинские националисты взяли в заложники более 6,9 тыс. человек из 16 иностранных государств. Боевики используют людей в качестве живого щита, отметили в ведомстве.
Тогда же эвакуировавшаяся из Мариуполя медсестра Анна рассказала «Известиям», как помогала больным в противотуберкулезном диспансере, когда в городе начались боестолкновения. По ее словам, она продолжала выполнять свою работу до тех пор, пока в медучреждение не попал снаряд. До этого врачи и медперсонал, несмотря на отсутствие электричества, воды и продуктов, старались сделать всё возможное, чтобы спасти пациентов.
Ситуация в Донбассе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам.
Операцию с целью защиты мирного населения Донбасса Россия начала 24 февраля. Российская сторона подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.