На Ali проходит первая весенняя распродажа со скидками до -70% Мы собрали самые крутые товары, которые пригодятся вам для занятий спортом дома и на улице и просто сделают вашу жизнь удобнее и комфортнее
Фоторепортажи
56Олимпиада в Пекине: церемония закрытия
10Ситуация в Донецкой и Луганской народных республиках
10:36 (мск), источник: Lenta.Ru

В Минобороны назвали число уничтоженных объектов военной инфраструктуры Украины

Всего с начала проведения российской специальной операции выведено из строя 3920 объектов военной инфраструктуры Украины. Такое число «Ленте.ру» назвал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Источник: РИА "Новости"

Он уточнил, что были уничтожены 143 беспилотных летательных аппарата, 1267 танков и других боевых бронированных машин, 124 реактивные системы залпового огня, 457 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1028 единиц специальной военной автомобильной техники.

Конашенков также рассказал, что за ночь с 13 на 14 марта авиацией и ПВО ВКС России были сбиты четыре украинских беспилотных летательных аппарата, в том числе один «Байрактар ТБ-2».

По его словам, российские военные, продолжая наступление, вышли на рубеж Водяное, Сладкое, Степное, Тарамчук и Славное. За прошедшие сутки российские военные продвинулись на 11 километров.

Ранее Минобороны показало кадры уничтожения штурмовиками Су-25 складов с боеприпасами армии Украины.

О начале военной операции на Украине стало известно 24 февраля. В обращении к россиянам президент России Владимир Путин заявил, что к таким действиям Москву вынудила сложная обстановка в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР).

Справка
Каковы итоги двух недель военной спецоперации на УкраинеСпециальная военная операция займет еще несколько недель, прогнозируют эксперты.
 Путин одобрил отправку добровольцев на Украину
Жириновский пришел в сознание
Военная операция на Украине
В Минобороны назвали число уничтоженных объектов военной инфраструктуры Украины
Российские ВС уничтожили около 180 иностранных наемников на Украине
Постпред Крыма сомневается, что Киев признает полуостров российским
В Кремле назвали условия встречи Путина и Зеленского
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь