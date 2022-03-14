В Минобороны назвали число уничтоженных объектов военной инфраструктуры Украины

Он уточнил, что были уничтожены 143 беспилотных летательных аппарата, 1267 танков и других боевых бронированных машин, 124 реактивные системы залпового огня, 457 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1028 единиц специальной военной автомобильной техники.
Конашенков также рассказал, что за ночь с 13 на 14 марта авиацией и ПВО ВКС России были сбиты четыре украинских беспилотных летательных аппарата, в том числе один «Байрактар ТБ-2».
По его словам, российские военные, продолжая наступление, вышли на рубеж Водяное, Сладкое, Степное, Тарамчук и Славное. За прошедшие сутки российские военные продвинулись на 11 километров.
Ранее Минобороны показало кадры уничтожения штурмовиками Су-25 складов с боеприпасами армии Украины.
О начале военной операции на Украине стало известно 24 февраля. В обращении к россиянам президент России Владимир Путин заявил, что к таким действиям Москву вынудила сложная обстановка в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР).