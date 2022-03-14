В офисе президента Украины назвали темы четвертого раунда переговоров с РФ

«Переговоры — четвертый раунд. О мире, прекращении огня, немедленном отводе войск и гарантиях безопасности. Трудный разговор», — сообщил он.
Ранее украинская сторона заявляла, что основной задачей на новых переговорах станет попытка достичь договоренности о встрече президента РФ Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского.
Российская и украинская делегации провели уже три раунда переговоров в Белоруссии.
14 марта Зеленский заявил, что с Россией «говорить необходимо». По его мнению, именно благодаря переговорам на Украине открылись более 10 гуманитарных коридоров. Целью переговоров он назвал получение «действенных гарантий» для Украины.
Однако, как рассказал в интервью «Известиям» генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров, пока люди не видят реального желания со стороны Украины учитывать интересы России. По его словам, тяжесть от санкций и военных действий еще не достигли того уровня, когда любой мир воспринимается как спасение, поэтому Киев больше стремится превратить переговоры в политическую трибуну.
Российская и украинская делегации провели уже три раунда переговоров в Белоруссии.
Последний раунд состоялся 7 марта в Беловежской пуще. Предыдущие два этапа переговоров прошли 3 марта также в Беловежской пуще и 28 февраля в Гомельской области Белоруссии. В результате сторонам удалось достигнуть понимания по ряду важных вопросов, среди которых — организация гуманитарных коридоров для мирного населения. Кроме того, в Анталье состоялась встреча главы МИД РФ Сергея Ларова и украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.
Основные требования России включают признание Крыма, Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР), а также касаются нейтрального статуса Украины. Со своей стороны Киев требует немедленного прекращения операции РФ по защите Донбасса и вывода российских войск с территории страны.
Последний раунд состоялся 7 марта в Беловежской пуще. Предыдущие два этапа переговоров прошли 3 марта также в Беловежской пуще и 28 февраля в Гомельской области Белоруссии. В результате сторонам удалось достигнуть понимания по ряду важных вопросов, среди которых — организация гуманитарных коридоров для мирного населения.
Как отметил 14 директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев, дальнейший ход операции России на Украине и урегулирование зависят от готовности Киева к компромиссу.
В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных ДНР и ЛНР объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости.
21 февраля Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля была начата спецоперация по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.