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11:53 (мск), источник: Известия

В офисе президента Украины назвали темы четвертого раунда переговоров с РФ

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в своем telegram-канале заявил, что в ходе четвертого раунда переговоров с Россией Киев намерен обсудить гарантии безопасности и вывода российского военного контингента из страны.

Источник: РИА "Новости"

«Переговоры — четвертый раунд. О мире, прекращении огня, немедленном отводе войск и гарантиях безопасности. Трудный разговор», — сообщил он.

Ранее украинская сторона заявляла, что основной задачей на новых переговорах станет попытка достичь договоренности о встрече президента РФ Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского.

Российская и украинская делегации провели уже три раунда переговоров в Белоруссии.

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14 марта Зеленский заявил, что с Россией «говорить необходимо». По его мнению, именно благодаря переговорам на Украине открылись более 10 гуманитарных коридоров. Целью переговоров он назвал получение «действенных гарантий» для Украины.

Однако, как рассказал в интервью «Известиям» генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров, пока люди не видят реального желания со стороны Украины учитывать интересы России. По его словам, тяжесть от санкций и военных действий еще не достигли того уровня, когда любой мир воспринимается как спасение, поэтому Киев больше стремится превратить переговоры в политическую трибуну.

Российская и украинская делегации провели уже три раунда переговоров в Белоруссии.

Последний раунд состоялся 7 марта в Беловежской пуще. Предыдущие два этапа переговоров прошли 3 марта также в Беловежской пуще и 28 февраля в Гомельской области Белоруссии. В результате сторонам удалось достигнуть понимания по ряду важных вопросов, среди которых — организация гуманитарных коридоров для мирного населения. Кроме того, в Анталье состоялась встреча главы МИД РФ Сергея Ларова и украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

Основные требования России включают признание Крыма, Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР), а также касаются нейтрального статуса Украины. Со своей стороны Киев требует немедленного прекращения операции РФ по защите Донбасса и вывода российских войск с территории страны.

Последний раунд состоялся 7 марта в Беловежской пуще. Предыдущие два этапа переговоров прошли 3 марта также в Беловежской пуще и 28 февраля в Гомельской области Белоруссии. В результате сторонам удалось достигнуть понимания по ряду важных вопросов, среди которых — организация гуманитарных коридоров для мирного населения.

Как отметил 14 директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев, дальнейший ход операции России на Украине и урегулирование зависят от готовности Киева к компромиссу.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных ДНР и ЛНР объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости.

21 февраля Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля была начата спецоперация по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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