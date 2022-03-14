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15:48 (мск), источник: ТАСС

Путин 17 марта проведет совещание по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин 17 марта проведет совещание по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Нет, 18 марта (в День воссоединения Крыма с Россией) поездка не запланирована», — сказал Песков, отвечая на вопрос ТАСС о планах Путина на этот день.

«Разумеется, День воссоединения Крыма с Россией не останется без внимания. Отмечен он будет рабочим мероприятияем. Как уже неоднократно делал президент, он проведет рабочее совещание по вопросам социально-экономического развития Республики Крым и города Севастополя»
уточнил Песков

Представитель Кремля уточнил, что совещание «состоится накануне 18 марта, в четверг, 17-го».

По словам пресс-секретаря президента, Путин не примет участия в запланированном на 18 марта концерте на Поклонной горе, который будет посвящен этому событию. «Нет, ни в каком виде», — сказал он.

При этом представитель Кремля сделал акцент на том, что в настоящее время российский лидер в связи с проведением спецоперации на Украине большую часть времени проводит в Москве, «постоянно получает информацию, доклады».

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