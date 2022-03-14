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15:46 (мск), источник: Lenta.Ru

В Кремле допустили взятие под полный контроль крупных городов Украины

В российских вооруженных силах не исключают постановки крупных населенных пунктов на Украине под полный контроль при обеспечении максимальной безопасности населения, за исключением зон, которые используются для гуманитарной эвакуации. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом в понедельник, 14 марта, пишет РИА Новости.

Источник: РИА "Новости"

Официальный представитель Кремля также отметил, что в Москве обратили внимание на недавние заявления помощника американского лидера по нацбезопасности Джейка Салливана и верховного представителя ЕС по иностранных делам и политике безопасности Жозепа Борреля, которые заявляли о некоем разочаровании президента Путина, поскольку представители Вооруженных сил России не продвигаются вперед.

По словам Пескова, Москва считает эту позицию США и Евросоюза провокационной. Он подчеркнул, что такими заявлениями Запад подталкивает Россию к штурму крупных городов Украины с целью в последствии возложить на нее ответственность за гибель мирных граждан.

Ранее 14 марта официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что с начала проведения российской специальной операции было уничтожено 3920 объектов военной инфраструктуры Украины. Он рассказал также, что продолжая наступление, российские военные вышли на рубеж Водяное, Сладкое, Степное, Тарамчук и Славное. Продвижение за сутки составило 11 километров.

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