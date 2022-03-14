В Кремле допустили взятие под полный контроль крупных городов Украины

Официальный представитель Кремля также отметил, что в Москве обратили внимание на недавние заявления помощника американского лидера по нацбезопасности Джейка Салливана и верховного представителя ЕС по иностранных делам и политике безопасности Жозепа Борреля, которые заявляли о некоем разочаровании президента Путина, поскольку представители Вооруженных сил России не продвигаются вперед.
По словам Пескова, Москва считает эту позицию США и Евросоюза провокационной. Он подчеркнул, что такими заявлениями Запад подталкивает Россию к штурму крупных городов Украины с целью в последствии возложить на нее ответственность за гибель мирных граждан.
Ранее 14 марта официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что с начала проведения российской специальной операции было уничтожено 3920 объектов военной инфраструктуры Украины. Он рассказал также, что продолжая наступление, российские военные вышли на рубеж Водяное, Сладкое, Степное, Тарамчук и Славное. Продвижение за сутки составило 11 километров.