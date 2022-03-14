Крутые весенние кроссовки на AliExpress продают за полцены Хорошая обувь - на вес золота, но вовсе не обязательно платить за нее столько же
Фоторепортажи
7Переговоры России и Украины
20Ситуация в городах Украины
15:31 (мск), источник: Коммерсантъ

Кремль не в курсе поездки Кадырова на Украину

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему ничего не известно о поездке главы Чечни Рамзана Кадырова на Украину. Ранее Кадыров сообщил, что он прибыл на Украину, где встретился с чеченскими силовиками.

«Он же, по-моему, напрямую не утверждал, что он находится… Никаких прямых утверждений не было, поэтому я прошу обращаться именно в администрацию главы республики в Чечне», — сказал Песков в ходе пресс-колла, отвечая на вопрос о возможном нахождении Рамзана Кадырова на Украине. Представитель Кремля отметил, что он не обладает информацией о том, действительно ли глава Чечни находится на Украине.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сам Рамзан Кадыров накануне сообщил, что прибыл в Гостомель — поселок, который входит в Киевскую агломерацию. Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович говорил, что если глава Чечни действительно находится на Украине, то ВСУ его уничтожат. «Почему “если”? Ты не видел съемки или я должен постучать в твои двери?» — ответил на это Рамзан Кадыров.

На Украине с 24 февраля продолжается военная операция. Сегодня, 14 марта, стартует четвертый раунд переговоров между украинской и российской делегациями.

Следите за развитием темы Военная операция на Украине
 Премьер Японии призвал к организации «нового мирового порядка»
Конфликт на Украине поднимет цены на еду
Военная операция на Украине
В Минобороны назвали число уничтоженных объектов военной инфраструктуры Украины
Российские ВС уничтожили около 180 иностранных наемников на Украине
Постпред Крыма сомневается, что Киев признает полуостров российским
В Кремле назвали условия встречи Путина и Зеленского
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь