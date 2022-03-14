Кремль не в курсе поездки Кадырова на Украину

«Он же, по-моему, напрямую не утверждал, что он находится… Никаких прямых утверждений не было, поэтому я прошу обращаться именно в администрацию главы республики в Чечне», — сказал Песков в ходе пресс-колла, отвечая на вопрос о возможном нахождении Рамзана Кадырова на Украине. Представитель Кремля отметил, что он не обладает информацией о том, действительно ли глава Чечни находится на Украине.
Сам Рамзан Кадыров накануне сообщил, что прибыл в Гостомель — поселок, который входит в Киевскую агломерацию. Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович говорил, что если глава Чечни действительно находится на Украине, то ВСУ его уничтожат. «Почему “если”? Ты не видел съемки или я должен постучать в твои двери?» — ответил на это Рамзан Кадыров.
На Украине с 24 февраля продолжается военная операция. Сегодня, 14 марта, стартует четвертый раунд переговоров между украинской и российской делегациями.