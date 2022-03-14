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16:54 (мск), источник: © РИА Новости

Советника главы МВД Украины Геращенко обвинили в помощи российской армии

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Представитель главного управления Госслужбы по ЧС в Киеве Светлана Водолага обвинила советника главы МВД Украины Антона Геращенко в содействии российским войскам.

Источник: © РИА Новости

«Вы третий раз называете точный адрес, где попадают вражеские снаряды», — заявила Водолага в видеообращении к Геращенко, опубликованном в понедельник на ее странице в Facebook.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

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