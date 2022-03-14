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17:55 (мск), источник: © РИА Новости

Мелитополь и Херсон находятся под полным контролем ВС России

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Украинские неонацисты продолжают использовать «режим тишины» для перегруппировки и восстановления боеспособности, сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Источник: © РИА Новости

По его словам, средствами объективного контроля, в том числе с использованием беспилотных летательных аппаратов, ВС РФ постоянно фиксирует все изменения обстановки на гуманитарных маршрутах.

Он сообщил, что из десяти предлагаемых Россией маршрутов украинские власти согласовали на сегодня только три, но при этом в очередной раз ни одного гуманитарного коридора в РФ. Россия согласилась на предложенные Киевом одиннадцать дополнительных гуманитарных коридоров на киевском, запорожском, мариупольском, луганском и донецком направлениях.

Мизинцев отметил, что при этом абсурдными выглядят озвученные просьбы украинской стороны по доставке якобы гуманитарных грузов в Мелитополь и Херсон. «Еще раз сообщаем, что указанные города находятся под нашим полным контролем, их население продолжает жить мирной жизнью и обеспечено Российской Федерацией всем необходимым. Проблем в оказании помощи жителям данных населенных пунктов нет», — подчеркнул генерал.

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