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17:43 (мск), источник: РБК

В Киеве сообщили о «технической паузе» в переговорах с Москвой

В переговорах Киева и Москвы объявлена техническая пауза, сообщил Подоляк. Три раунда переговоров делегации провели очно, а затем перешли на видеоформат, чтобы не тратить время на дорогу.

Российская и украинская делегации взяли «технический перерыв» в переговорах до 15 марта, сообщил в Twitter советник главы офиса президента Украины и член делегации Михаил Подоляк.

«В переговорах взята техническая пауза до завтра. Для дополнительной работы в рабочих подгруппах и уточнения отдельных определений. Переговоры продолжаются», — написал он.

Российская и украинская делегации 28 февраля, 3 и 7 марта провели три раунда переговоров. Встречи проходили в Белоруссии. Стороны договорились о создании гуманитарных коридоров и возможном прекращении огня в этих районов на время эвакуации мирных жителей.

Четвертый раунд начался утром 14 марта. Теперь Москва и Киев проводят переговоры по видеосвязи, для этого созданы специальные рабочие группы. Как объяснил член украинской делегации депутат Верховной рады Давид Арахамия, стороны решили проводить встречи дистанционно, поскольку дорога на очную встречу занимает долгое время.

Во время четвертого раунда делегации должны были подвести предварительные итоги, сообщал Подоляк. Темами переговоров должны были стать вывод российских войск и гарантии безопасности. По словам Подоляка, обсуждение трудно, но идет. Причина разногласий в том, что у стран очень разные политические системы, заявил он.

В свою очередь, глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский по итогам третьего раунда сообщил, что ожидания Москвы от встречи не оправдались. Стороны долго обсуждали проблему гуманитарных коридоров — по его словам, украинские силы на местах не выполняют приказы своего командования. Кроме того, «непросто идет» и дискуссия по политическим и военным аспектам, отметил Мединский, добавив, что говорить о чем-либо позитивном пока рано.

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