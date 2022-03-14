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18:34 (мск), источник: ТАСС

Единороссы предлагают ввести уголовное наказание для глав компаний за исполнение санкций

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Секретарь генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак направил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину пакет инициатив по снижению рисков от санкционных мер со стороны иностранных государств в области информационных технологий. В частности, партия предлагает расширить меры поддержки предприятий электронной промышленности и операторов связи, сообщила пресс-служба единороссов в понедельник.

«Предлагается распространить меры, включенные в указ президента о поддержке IT-отрасли, на предприятия электронной промышленности. Речь идет об освобождении от уплаты налога на прибыль и проверок контрольными органами, льготной ипотеке для сотрудников и отсрочке от призыва в армию до достижения 27 лет на время работы», — говорится в сообщении.

Кроме того, партия предлагает «разработать специальные меры по выравниванию зарплат IT-специалистов, работающих на предприятиях ОПК, обеспечить системную поддержку экспорта российского софта и электроники в страны Африки, Азии, Центральной и Южной Америки, упростить некоторые процедуры таможенного контроля». «Ряд мер направлен на предоставление временных льгот и скидок по платежам для операторов связи», — отметили в «Единой России».

В партии добавили, что пакет инициатив был разработан экспертами Совета по развитию цифровой экономики при верхней палате парламента.

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В свою очередь Турчак напомнил, что развитие информационных технологий, создание прорывных цифровых продуктов и платформ «станет одним из ключевых приоритетов России на ближайшие десятилетия». «Наша задача — сделать так, чтобы российские компании и их сотрудники как можно быстрее получили положенные им преференции. При этом важно учесть, что устойчивость цифровой отрасли зависит как программных, так и от аппаратных продуктов. Поэтому предлагаю расширить перечень получателей IT-льгот на российских производителей и разработчиков электроники», — подчеркнул он.

Льготы для IT.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о мерах по ускоренному развитию IT-отрасли в России, а правительство объявило о новых льготах для отечественных IT-компаний. Они будут на три года освобождены от уплаты налога на прибыль и проверок, смогут брать кредиты по сниженной ставке — не более 3%, а их сотрудники смогут оформить льготную ипотеку и получат отсрочку от призыва на время работы.

Налоговые преференции распространят на разработчиков мобильных приложений и организации, которые занимаются реализацией, установкой и тестированием отечественных решений. Также для компаний отрасли упростят процедуры трудоустройства иностранцев и получения ими вида на жительство.

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