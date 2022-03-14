Крутые весенние кроссовки на AliExpress продают за полценыХорошая обувь - на вес золота, но вовсе не обязательно платить за нее столько же
Фоторепортажи
10Ситуация в Донецкой и Луганской народных республиках
3Объявлены победители Astronomy Photographer of the Year: People’s Choice Awards 2021
19:54 (мск), источник: Life.ru

Минобороны РФ предупредило о выводе из строя предприятий ОПК Украины в ответ на удар по Донецку

Работающих на данных предприятиях граждан Украины, а также жителей близлежащих жилых домов призвали покинуть потенциально опасные зоны.

Источник: Reuters

Киевский режим продолжает применять тактику террора, используя наиболее разрушительные виды оружия против мирного населения и гражданской инфраструктуры. Об этом на вечернем брифинге в понедельник сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, комментируя сегодняшний удар украинской «Точки-У» по густонаселённому кварталу Донецка.

«В ответ на эти действия Вооружённые силы Российской Федерации примут оперативные меры по выводу из строя предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины, осуществляющих производство, ремонт и восстановление вооружений, которые националисты используют для совершения военных преступлений», — сообщил Конашенков.

Представитель Минобороны призывал работающих на данных предприятиях граждан Украины, а также жителей близлежащих жилых домов покинуть потенциально опасные зоны.

Напомним, что украинскую тактическую ракету «Точка-У» с запрещёнными кассетными боеприпасами сбили над Донецком днём 14 марта. По уточнённым данным, в результате происшествия погибло 17 человек и 23 пострадали. Глава ДНР Денис Пушилин назвал этот удар военным преступлением. В городе будет объявлен траур по погибшим.

Справка
Каковы итоги двух недель военной спецоперации на УкраинеСпециальная военная операция займет еще несколько недель, прогнозируют эксперты.
 Как участники "Звёзды в Африке" предают друг друга, лишь бы остаться в шоу
Программа рассекретила настоящие голоса "Маски", и такого не ожидал никто
Военная операция на Украине
Минобороны РФ предупредило о выводе из строя предприятий ОПК Украины в ответ на удар по Донецку
В Минобороны назвали число уничтоженных объектов военной инфраструктуры Украины
Российские ВС уничтожили около 180 иностранных наемников на Украине
Постпред Крыма сомневается, что Киев признает полуостров российским
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь