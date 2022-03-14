«Единая Россия» подготовит закон об уголовной ответственности за соблюдение санкций внутри России

«Предлагаем установить жесткую, в том числе уголовную, ответственность таких субъектов, их руководителей за следование и исполнение санкций запада. За фактически прямое пособничество ухудшению экономической ситуации», — написал господин Турчак в своем Telegram-канале.
По его словам, бизнес, в том числе и компании с госучастием, отказываются от работы с подпавшими под санкции организациями «под предлогом, что они сами рискуют попасть под ограничения». Также «недобросовестные конкуренты» активно призывают «не работать с компаниями под санкциями».
Глава комитета Совета федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что этот закон обязательно будет принят. «Если кто-то в России попробует применить санкции против российских граждан или юрлиц — ответит по уголовному закону», — написал сенатор в своем Telegram-канале.
Ранее в России ввели уголовную ответственность за призывы к санкциям против страны (ст. 284.2 УК РФ), максимальное наказание по этой статье — до трех лет лишения свободы.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Евросоюз, США и другие страны в ответ ввели санкции. Они коснулись ЦБ, банков, чиновников, бизнесменов и компаний из разных сфер. С начала военной операции Россия стала первой страной в мире по числу введенных против нее санкций.