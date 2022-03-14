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20:31 (мск), источник: Коммерсантъ

«Единая Россия» подготовит закон об уголовной ответственности за соблюдение санкций внутри России

Секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак заявил, что «Единая Россия» скоро подготовит законопроект, вводящий уголовную ответственность за соблюдение западных санкций в России. По его словам, некоторые компании начали отказываться от работы с банками и бизнесом, подпавшими под санкции.

Источник: РИА "Новости"

«Предлагаем установить жесткую, в том числе уголовную, ответственность таких субъектов, их руководителей за следование и исполнение санкций запада. За фактически прямое пособничество ухудшению экономической ситуации», — написал господин Турчак в своем Telegram-канале.

По его словам, бизнес, в том числе и компании с госучастием, отказываются от работы с подпавшими под санкции организациями «под предлогом, что они сами рискуют попасть под ограничения». Также «недобросовестные конкуренты» активно призывают «не работать с компаниями под санкциями».

Глава комитета Совета федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что этот закон обязательно будет принят. «Если кто-то в России попробует применить санкции против российских граждан или юрлиц — ответит по уголовному закону», — написал сенатор в своем Telegram-канале.

Ранее в России ввели уголовную ответственность за призывы к санкциям против страны (ст. 284.2 УК РФ), максимальное наказание по этой статье — до трех лет лишения свободы.

Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Евросоюз, США и другие страны в ответ ввели санкции. Они коснулись ЦБ, банков, чиновников, бизнесменов и компаний из разных сфер. С начала военной операции Россия стала первой страной в мире по числу введенных против нее санкций.

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