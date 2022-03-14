Крутые весенние кроссовки на AliExpress продают за полцены Хорошая обувь - на вес золота, но вовсе не обязательно платить за нее столько же
Фоторепортажи
10Ситуация в Донецкой и Луганской народных республиках
3Объявлены победители Astronomy Photographer of the Year: People’s Choice Awards 2021
20:27 (мск), источник: ТАСС

Пентагон считает, что удар по объектам во Львовской области не затруднит помощь Киеву

Американская сторона не использовала указанные центры «в целях оказания военной помощи», заявили в ведомстве.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 14 марта. /ТАСС/. Пентагон полагает, что удар Вооруженных сил России по учебным центрам военного полигона во Львовской области не помешает американской стороне предоставлять Украине военную помощь. С таким утверждением выступил в понедельник представитель военного ведомства США на брифинге для журналистов.

По его версии, удар «не повлияет» на оказание такого содействия Киеву. Сотрудник заверил, что американская сторона не использовала указанные центры «в целях оказания военной помощи».

Как заявил ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, около 180 иностранных наемников и крупная партия иностранных вооружений уничтожены в результате удара ВС РФ по учебным центрам на военном полигоне Яворовский во Львовской области. Уничтожение прибывших на территорию Украины иностранных наемников будет продолжено, сообщил он.

Справка
Каковы итоги двух недель военной спецоперации на УкраинеСпециальная военная операция займет еще несколько недель, прогнозируют эксперты.
 Военная операция на Украине. Онлайн
Обострение ситуации в Донбассе. Хроника
Военная операция на Украине
Минобороны РФ предупредило о выводе из строя предприятий ОПК Украины в ответ на удар по Донецку
В Минобороны назвали число уничтоженных объектов военной инфраструктуры Украины
Российские ВС уничтожили около 180 иностранных наемников на Украине
Постпред Крыма сомневается, что Киев признает полуостров российским
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь