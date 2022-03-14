20:27 (мск), источник: ТАСС
Пентагон считает, что удар по объектам во Львовской области не затруднит помощь Киеву
Американская сторона не использовала указанные центры «в целях оказания военной помощи», заявили в ведомстве.
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ВАШИНГТОН, 14 марта. /ТАСС/. Пентагон полагает, что удар Вооруженных сил России по учебным центрам военного полигона во Львовской области не помешает американской стороне предоставлять Украине военную помощь. С таким утверждением выступил в понедельник представитель военного ведомства США на брифинге для журналистов.
По его версии, удар «не повлияет» на оказание такого содействия Киеву. Сотрудник заверил, что американская сторона не использовала указанные центры «в целях оказания военной помощи».
Как заявил ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, около 180 иностранных наемников и крупная партия иностранных вооружений уничтожены в результате удара ВС РФ по учебным центрам на военном полигоне Яворовский во Львовской области. Уничтожение прибывших на территорию Украины иностранных наемников будет продолжено, сообщил он.