Путин указал премьеру Израиля на варварскую акцию ВСУ в Донецке

Отмечается, что звонок состоялся по инициативе израильской стороны.
«В данном контексте Владимир Путин обратил внимание на новую варварскую акцию украинских военных — сегодняшний ракетный удар по центральному кварталу Донецка с применением кассетного боеприпаса, что привело к многочисленным жертвам среди мирных жителей города», — говорится в сообщении.
В свою очередь, Беннет информировал президента России о недавних контактах по украинской проблематике с руководителями других государств, Путин же поделился с ним оценкой переговорного процесса между российскими и украинскими представителями, проходящего в эти дни в формате видеоконференцсвязи.
Также лидеры условились о продолжении диалога.
Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.