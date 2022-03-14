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20:46 (мск), источник: © РИА Новости

Путин указал премьеру Израиля на варварскую акцию ВСУ в Донецке

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Нафтали Беннет во время телефонного разговора обсудили ситуацию вокруг проведения специальной операции по защите республик Донбасса, сообщает пресс-служба Кремля.

Источник: © РИА Новости

Отмечается, что звонок состоялся по инициативе израильской стороны.

«В данном контексте Владимир Путин обратил внимание на новую варварскую акцию украинских военных — сегодняшний ракетный удар по центральному кварталу Донецка с применением кассетного боеприпаса, что привело к многочисленным жертвам среди мирных жителей города», — говорится в сообщении.

В свою очередь, Беннет информировал президента России о недавних контактах по украинской проблематике с руководителями других государств, Путин же поделился с ним оценкой переговорного процесса между российскими и украинскими представителями, проходящего в эти дни в формате видеоконференцсвязи.

Также лидеры условились о продолжении диалога.

Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.

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