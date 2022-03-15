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00:18 (мск), источник: © РИА Новости

Белый дом заявил, что США беспокоит координация Китая с Россией

ВАШИНГТОН, 14 мар — РИА Новости. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на переговорах в Риме выразил представителям Китая обеспокоенность взаимодействием их страны с Россией на фоне событий на Украине и предупредил о возможных последствиях, сообщила высокопоставленный представитель американской администрации.

Источник: AP 2022

«У нас есть глубокие обеспокоенности по поводу координации Китая с Россией в это время, и советник по национальной безопасности был откровенен по этому поводу и потенциальных последствиях некоторых действий», — сказала она.

Она отказалась комментировать сообщения в СМИ о том, что Китай якобы готов оказать России военную и экономическую помощь на фоне операции на Украине и западных санкций. «Мы не коммуницируем с Китаем через прессу, мы общаемся напрямую и в приватном порядке», — сказала чиновница.

В Риме американская делегация во главе с Салливаном провела в понедельник переговоры с представителями КНР, которых возглавлял член политбюро ЦК Коммунистической партии Китая, руководитель канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

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