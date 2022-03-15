00:31 (мск), источник: © РИА Новости
В Белоруссии вступила в силу обновленная конституция
МИНСК, 15 мар — РИА Новости. В Белоруссии вступают в силу изменения и дополнения в конституцию страны, принятые в результате прошедшего 27 февраля референдума.
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«С 15 марта 2022 года вступит в силу решение республиканского референдума о принятии изменений и дополнений конституции Республики Беларусь. Решение референдума имеет обязательную силу и будет являться неотъемлемой частью конституции. Глубоко символично, что решение республиканского референдума вступит в силу 15 марта — в День конституции Республики Беларусь», — приводятся в Telegram-канале Центризбиркома слова главы ЦИК Игоря Карпенко.
Ранее заявление о том, что обновленная конституция вступит в силу 15 марта, сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко, когда 4 марта подписал решение республиканского референдума. В ходе плебисцита за принятие изменений в основной закон страны высказались 82,86% от принявших участие в голосовании и 65,16% от внесенных в списки участников референдума.
По словам Лукашенко, «это народный документ», и «неудивительно, что люди его поддержали». «В этой конституции отражены основные желания и чаяния нашего народа. Но скажу откровенно, если бы мы остановились на желании и чаянии только нашего народа, мы бы затормозили свое развитие, мы бы не развивались», — отметил Лукашенко, подписывая итоги референдума. По его словам, в стране «вовремя уловили … момент последовательного перехода на новый уровень общества, политической системы».
Глава государства также поставил задачу, чтобы за два года все белорусское законодательство было приведено в соответствие с новой конституцией. Спикер нижней палаты парламента Владимир Андрейченко в свою очередь пояснял, что в развитие новой конституции Белоруссии депутатам страны предстоит принять около 100 законов и кодексов. В том числе во второй половине года депутаты планируют рассмотреть законопроект о Всебелорусском народном собрании, конституционный статус которого закреплен в обновленном основном законе страны. Пока такой законопроект не внесен в парламент, при разработке документа планируется провести обсуждение в округах, а также учесть предложения от граждан, поступившие в период проведения обсуждения поправок в проект конституции.
В соответствии с поправками, в конституции появился раздел о Всебелорусском народном собрании, которое станет высшим представительным органом народовластия в Белоруссии, будет утверждать основы внутренней и внешней политики, военную доктрину, концепцию нацбезопасности страны, принимать решение о легитимности выборов. Предусматривается, что президент может быть смещен с должности Всебелорусским народным собранием в случае систематического или грубого нарушения конституции либо совершения государственной измены или иного тяжкого преступления.
«У главы государства будет достаточно возможностей для реализации полномочий политического лидера страны. Но другие институты власти и органы должны более смело и самостоятельно выполнять свои функции», — подчеркивал ранее Лукашенко, говоря о предусмотренном обновленной конституцией перераспределении полномочий между органами власти. По его словам, Всебелорусское народное собрание «в его современном юридическом статусе будет выполнять стабилизирующую и консолидирующую функцию в обществе, выступать страховкой от непредвиденных случаев». «По сути, на рассмотрение собрания может быть вынесен любой значимый для государства вопрос. И замечу, не только по тем направлениям, которые определены в конституции. В законе о ВНС следует предусмотреть и другие возможные полномочия данного органа», — сказал Лукашенко.