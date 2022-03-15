Крутые весенние кроссовки на AliExpress продают за полценыХорошая обувь - на вес золота, но вовсе не обязательно платить за нее столько же
Фоторепортажи
10Ситуация на границе Крыма с Украиной
20Ситуация в городах Украины
02:45 (мск), источник: © РИА Новости

В Киеве рассказали, когда может быть достигнуто мирное соглашение с Россией

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович считает, что мирное соглашение между Россией и Украиной может быть достигнуто самое ранее — в течение одной-двух недель, самое позднее — в мае.

Источник: AP 2022

«Я думаю, что не позднее мая, начала мая мы, скорее всего, должны выйти на мирное соглашение, а может быть, и гораздо быстрее. Посмотрим, я беру самый крайний срок. Сейчас вилка, сейчас или в течение недели-двух быстро будет мирное соглашение с отводом войск, со всем остальным… или в ближайшее время договоримся — неделя, две или тогда уже до конца мая после еще одного раунда, попытки повоевать», — сказал Арестович в эфире на YouTube-канале журналиста Марка Фейгина.

Четвертый раунд переговоров России и Украины прошел в понедельник в режиме видео-конференц-связи. По их итогам советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что взята техническая пауза, переговоры будут продолжены во вторник.

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

Справка
Каковы итоги двух недель военной спецоперации на УкраинеСпециальная военная операция займет еще несколько недель, прогнозируют эксперты.
Следите за развитием темы Военная операция на Украине
 Заменили своим: какие отрасли в России неуязвимы для санкций
Европа превращается в Украину. Что нам с этим делать?
Возрастное ограничение 18+
Военная операция на Украине
Путин указал премьеру Израиля на варварскую акцию ВСУ в Донецке
Минобороны РФ предупредило о выводе из строя предприятий ОПК Украины в ответ на удар по Донецку
В Минобороны назвали число уничтоженных объектов военной инфраструктуры Украины
Российские ВС уничтожили около 180 иностранных наемников на Украине
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь