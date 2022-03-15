03:18 (мск), источник: Известия
Госдеп США ввел санкции против 11 представителей оборонного сектора РФ
Госдеп США объявил о введении санкций в отношении 11 высокопоставленных представителей оборонного сектора РФ.
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«Вторжение России привело к многочисленным человеческим страданиям и жертвам, включая гибель ни в чем не повинных мирных жителей и детей. Сегодня Госдепартамент продолжает возлагать тяжелые последствия за это на руководство российского оборонного сектора», — говорится в сообщении пресс-службы Госдепа.
Так, под санкции попали глава Росгвардии Виктор Золотов, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев, генеральный директор компании «Рособоронэкспорт» корпорации «Ростех» Александр Михеев.
Кроме того, рестрикции введены в отношении восьми заместителей министра обороны РФ Сергея Шойгу: Алексея Криворучко, Тимура Иванова, Юнус-Бека Евкурова, Дмитрия Булгакова, Юрия Садовенко, Николая Панкова, Руслана Цаликова и Геннадия Жидко.
12 марта США расширили персональные санкции против россиян. В списки попали 12 депутатов Госдумы РФ, а также супруга пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка и его старшие дети.
Тогда же в Евросоюзе предложили ввести новые персональные санкции против физических и юридических российских лиц, несущих ответственность за «информационную войну». Кроме того, дополнительно санкции будут введены против ряда российских журналистов.
11 марта МИД Великобритании ввел санкции в отношении 386 депутатов Государственной думы за признание Донецкой и Луганской народных республик. Политикам запретили въезд на территорию королевства, их банковские счета в случае обнаружения заморозят и запретят ведение бизнеса в Великобритании.
Рестрикции последовали на фоне операции по защите Донбасса, о которой Москва объявила 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ЛНР и ДНР.