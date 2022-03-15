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04:17 (мск), источник: Коммерсантъ

Зеленский: российско-украинские переговоры продолжатся 15 марта

Переговоры по урегулированию конфликта на Украине приостановленные на «техническую паузу», продолжатся сегодня, 15 марта. Об это сообщил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, последний раунд прошел «довольно неплохо».

Источник: Reuters

В своем видеообращении президент Украины рассказал, что провел телефонные разговоры с с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, президентом Польши Анджеем Дудой, премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем.

«Взаимопонимание на 100%. Важным был и разговор с премьер-министром Израиля Беннетом — как часть переговорных усилий, чтобы завершить эту войну скорейшим образом и честном миром. Над этим работала и наша делегация на переговорах с российской стороной. Довольно неплохо, как мне доложили, но посмотрим немного. Продолжат завтра», — сказал он.

Россия начала военную спецоперацию по «демилитаризации» и «денафикации» Украины 24 февраля. Уже прошли четыре раунда переговоров по урегулированию конфликта между делегациями двух стран — первые три — очно, последний — по видеосвязи. После вчерашних переговоров глава офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что стороны взяли «техническую паузу» «для дополнительной работы в рабочих подгруппах и для уточнения отдельных определений». Зеленский заявил, что задача на ближайшие этапы переговоров — организация их с президентом России Владимиром Путиным встречи.

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