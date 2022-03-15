Зеленский: российско-украинские переговоры продолжатся 15 марта

В своем видеообращении президент Украины рассказал, что провел телефонные разговоры с с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, президентом Польши Анджеем Дудой, премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем.
«Взаимопонимание на 100%. Важным был и разговор с премьер-министром Израиля Беннетом — как часть переговорных усилий, чтобы завершить эту войну скорейшим образом и честном миром. Над этим работала и наша делегация на переговорах с российской стороной. Довольно неплохо, как мне доложили, но посмотрим немного. Продолжат завтра», — сказал он.
Россия начала военную спецоперацию по «демилитаризации» и «денафикации» Украины 24 февраля. Уже прошли четыре раунда переговоров по урегулированию конфликта между делегациями двух стран — первые три — очно, последний — по видеосвязи. После вчерашних переговоров глава офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что стороны взяли «техническую паузу» «для дополнительной работы в рабочих подгруппах и для уточнения отдельных определений». Зеленский заявил, что задача на ближайшие этапы переговоров — организация их с президентом России Владимиром Путиным встречи.