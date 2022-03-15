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05:39 (мск), источник: ТАСС

Антонов выразил надежду, что американская пресса перестанет разжигать русофобию

НЬЮ-ЙОРК, 15 марта. /ТАСС/. Подавляющее большинство западных СМИ навязывает своей аудитории крайне однобокое восприятие событий на Украине, не вспоминая о принципах свободы слова и плюрализма мнений. Об этом заявил в понедельник посол России в США Анатолий Антонов, отвечая на вопрос издания Newsweek.

Источник: РИА "Новости"

«Приходится констатировать, что подавляющее большинство западных СМИ навязывает своей аудитории крайне однобокое восприятие событий на Украине. Публикуются репортажи и материалы, направленные исключительно на то, чтобы выставить Россию агрессором», — сказал он. «Ни о какой свободе слова и плюрализме мнений здесь никто не вспоминает вопреки Конституции США. Наглядный пример — блокировка трансляций российских государственных СМИ в YouTube», — добавил российский дипломат.

По словам Антонова, показательно, что «американские телеканалы не показали ни одного репортажа о варварской атаке украинских военных, которые выпустили 14 марта по жилому кварталу Донецка тактическую ракету “Точка-У” с кассетным боезарядом».

В результате погибли более 20 мирных жителей, еще около 30 человек получили тяжелые ранения. Такое ощущение, что это никого не волнует.
Анатолий Антонов
посол России в США

При этом он подчеркнул, что западные СМИ «подняли вселенский крик о действиях Вооруженных сил России по ликвидации иностранных наемников, прибывших на украинскую территорию, чтобы убивать русских».

«В настоящее время единственная угроза для мирных жителей Украины исходит от вооруженных формирований украинских националистов. Они размещают танки и артиллерию у детских садов и школ, оборудуют огневые позиции на крышах домов, прикрываются женщинами и детьми, чтобы спровоцировать как можно большее число жертв среди гражданского населения», — подчеркнул посол РФ, напомнив, что «российскими высокоточными средствами уничтожаются только объекты военной инфраструктуры».

«Надеемся, что американская пресса перестанет разжигать русофобию и будет представлять свои оценки в беспристрастном ключе», — указал Антонов. Он также подчеркнул, что «российские дипломаты скорбят о погибших». «Нет оправдания тем, кто направил ракету в центр Донецка», — подчеркнул посол РФ.

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